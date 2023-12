Dong-E-E-Jiao Aktie: Mal schauen, wie es hier weitergeht

Der Relative Strength Index (RSI) der Dong-e-e-jiao-Aktie zeigt einen Wert von 36 für die letzten 7 Tage, während der RSI auf 25-Tage-Basis bei 47,97 liegt. Beide Werte deuten darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die technische Analyse ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung, da der Aktienkurs nur minimal von der 200-Tage-Linie abweicht und einen Abstand von +0,22 Prozent aufweist. In Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage beträgt die Differenz +2,52 Prozent, was erneut auf ein "Neutral"-Signal hinweist.

In Bezug auf die Dividende kann eine Dividendenrendite von 2,59 % erzielt werden, was einen Mehrertrag von 1,11 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt bedeutet. Dies führt zu einer positiven Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

Die Anlegerstimmung ist jedoch überwiegend negativ. In den letzten Tagen war die Diskussion in den sozialen Medien größtenteils pessimistisch, und die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich negativ. Die Stimmungsanalyse und die Häufung von Verkaufssignalen führen zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung für die Anlegerstimmung.

Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral" Bewertung auf der Grundlage des RSI und der technischen Analyse, während die Ausschüttungspolitik des Unternehmens positiv bewertet wird. Die Anlegerstimmung hingegen wird als "Schlecht" eingestuft.