DongGuan Eontec Aktie: Selbst wir haben nicht damit gerechnet

Der Aktienkurs von Dongguan Eontec verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von -15,62 Prozent. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Materialien-Sektor liegt die Rendite von Dongguan Eontec um 9,36 Prozent über dem Durchschnitt (-24,98 Prozent). Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Metalle und Bergbau" beträgt -24,98 Prozent, was bedeutet, dass Dongguan Eontec derzeit um 9,36 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität der Aktie von Dongguan Eontec in den letzten Monaten wenig Aktivität aufgewiesen hat. Daher wird sie für diesen Faktor als "Schlecht" eingestuft. Die Rate der Stimmungsänderung weist ebenfalls eine negative Veränderung auf, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" für Dongguan Eontec führt.

Die Dividendenrendite von Dongguan Eontec beträgt 0 Prozent, was 2,1 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Metalle und Bergbau" weist eine durchschnittliche Dividendenrendite von 2 Prozent auf. Daher wird die Aktie aus heutiger Sicht als unrentables Investment betrachtet und von der Redaktion mit einer "Schlecht"-Bewertung versehen.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Dongguan Eontec liegt bei 7,97, was zu einer Einstufung von "Gut" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 61,77 und wird als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtbewertung von "Gut" für die Aktie.