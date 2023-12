DongGuan Eontec Aktie: Mal schauen, wie es hier weitergeht

Der Relative Strength Index (RSI) der Dongguan Eontec liegt bei 60,87 und zeigt damit an, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 59 und weist ebenfalls auf eine "Neutral"-Situation hin. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie die Einstufung "Neutral".

Die Anleger-Stimmung bei Dongguan Eontec in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen beiden Wochen dominierten vor allem positive Themen die Diskussionen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt.

Auf fundamentaler Ebene liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Dongguan Eontec bei 406,4, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Somit erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Dongguan Eontec von 6,86 CNH etwa 2,39 Prozent über dem GD200 (6,7 CNH) liegt, was ein "Neutral"-Signal ergibt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, liegt bei 7,05 CNH, was zu einem Abstand von -2,7 Prozent führt und ebenfalls ein "Neutral"-Signal darstellt. Zusammenfassend ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung für den Aktienkurs der Dongguan Eontec, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.