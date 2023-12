DongGuan Eontec Aktie: Der Knaller!

Die Aktie von Dongguan Eontec schüttet derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt im Bereich Metalle und Bergbau. Mit einem Unterschied von 1,91 Prozentpunkten (0 % gegenüber 1,91 %) erhält die Dividendenpolitik der Aktie daher die Einstufung "Schlecht".

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Dongguan Eontec-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 6,7 CNH liegt. Der letzte Schlusskurs von 6,96 CNH weicht somit um +3,88 Prozent ab, was einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen liegt bei 7,05 CNH, und auch hier liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-1,28 Prozent), was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt erzielte Dongguan Eontec in den letzten 12 Monaten eine Performance von 5,06 Prozent. Ähnliche Aktien aus der Branche "Metalle und Bergbau" verzeichneten im Durchschnitt einen Rückgang von -7,98 Prozent, was einer Outperformance von +13,04 Prozent für Dongguan Eontec entspricht. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor liegt die Rendite von Dongguan Eontec mit 13,04 Prozent über dem Durchschnittswert von -7,98 Prozent. Diese Überperformance führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt ebenfalls positive Aspekte für Dongguan Eontec. Die Diskussionsintensität ist erhöht, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Zudem weist die Rate der Stimmungsänderung eine positive Veränderung auf, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung für die Aktie von Dongguan Eontec.