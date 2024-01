DongGuan Eontec Aktie: Es ist nicht so schlimm wie es aussieht!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für die Dongguan Eontec wird der RSI sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 41,94 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird, da sie weder überkauft noch überverkauft ist. Der 25-Tage-RSI liegt bei 60,94, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

In Bezug auf die Anleger-Stimmung wurde die Dongguan Eontec in den letzten zwei Wochen von überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen deutet darauf hin, dass in den letzten Tagen hauptsächlich negative Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Die technische Analyse zeigt, dass die Dongguan Eontec aktuell -4,96 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist, was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie ebenfalls als "Neutral" eingestuft, da die Distanz zum GD200 sich auf +0,3 Prozent beläuft.

Im Branchenvergleich Aktienkurs zeigt sich, dass die Dongguan Eontec mit einer Rendite von 6,34 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" um mehr als 13 Prozent darüber liegt. Auch im Vergleich zur "Metalle und Bergbau"-Branche, die eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -6,63 Prozent verzeichnete, zeigt die Dongguan Eontec mit 12,97 Prozent eine deutlich bessere Entwicklung. Diese sehr gute Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.