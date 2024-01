DongGuan Eontec Aktie: Einfach nur noch schlecht!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein bestimmtes Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt, um einen Indikator für die technische Analyse im Finanzmarkt zu erhalten. Bei Dongguan Eontec wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage sowie der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis betrachtet.

Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 93,65 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie von Dongguan Eontec überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Im Gegensatz dazu ist der RSI25 weder überkauft noch überverkauft und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält Dongguan Eontec daher eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Die Stimmung der Anleger kann auch einen Einfluss auf die Aktienkurse haben. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen auf mögliche Auswirkungen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare neutral waren. Allerdings wurden in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen im Zusammenhang mit Dongguan Eontec diskutiert. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass Dongguan Eontec in den letzten 12 Monaten eine Performance von 5,09 Prozent erzielt hat. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche, die im Durchschnitt um -7,3 Prozent gefallen sind, bedeutet dies eine Outperformance von +12,39 Prozent für Dongguan Eontec. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -7,3 Prozent erzielt hat, liegt Dongguan Eontec um 12,39 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Was die Dividende betrifft, so liegt die Dividendenrendite von Dongguan Eontec bei 0 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt einen geringeren Ertrag von 1,92 Prozentpunkten bedeutet. Daher wird die Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht" bewertet.