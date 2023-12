Donegal Aktie: Ruhe bewahren!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Er misst das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen über einen Zeitraum von 7 oder 25 Tagen und normiert es auf eine Skala von 0 bis 100. Für die Donegal-Aktie ergibt sich ein RSI-Wert von 61,16, was einer neutralen Bewertung entspricht. Der RSI25 liegt bei 54,57, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt führt dies zu einer Gesamtbewertung von "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz um die Donegal-Aktie gab es in letzter Zeit keine wesentlichen Veränderungen. Eine Veränderung würde auftreten, wenn die Mehrheit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen zeigt. Da bei Donegal keine Auffälligkeiten registriert wurden, wird auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung vergeben.

Die Dividendenpolitik von Donegal wird positiv bewertet, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs eine positive Differenz von +0,84 Prozent zum Branchendurchschnitt aufweist.

In der technischen Analyse ergibt sich ein gemischtes Bild. Der aktuelle Kurs der Donegal-Aktie liegt 4,17 Prozent unter dem GD200, was als "Neutral"-Signal interpretiert wird. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, weist einen Kurs von 14,32 USD auf, was ebenfalls als "Neutral"-Signal bewertet wird.

Zusammenfassend ergibt sich für die Donegal-Aktie eine Gesamtbewertung von "Neutral" basierend auf verschiedenen Indikatoren wie dem Relative Strength Index, dem Sentiment und der technischen Analyse.