Donaldson Aktie: Wieso ist diese Entwicklung SO wichtig?

Die Aktie von Donaldson wird auf Grundlage des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet angesehen. Das KGV liegt mit 22 um 32 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Maschinen", der bei 32,14 liegt. Daher erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Donaldson-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 62,15 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 66,27 USD weicht somit um +6,63 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht eine "Gut"-Bewertung ergibt. Der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt bei 64,68 USD, was einem Anstieg um +2,46 Prozent entspricht. Dadurch erhält die Aktie auf dieser kurzfristigeren Analysebasis eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Donaldson-Aktie für die einfache Charttechnik also mit "Gut" bewertet.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz um die Aktie konnte keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Auch die Stärke der Diskussion oder die Veränderung der Anzahl der Beiträge zeigte keine signifikanten Unterschiede, weshalb die Bewertung in diesem Bereich als "Neutral" erfolgt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Donaldson-Aktie liegt bei 56, was eine "Neutral"-Bewertung ergibt. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis von 37,98 führt zu einer Einstufung als "Neutral". Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Donaldson.