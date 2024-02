Donaldson Aktie: Kursausbruch – aber in welche Richtung?

Die Analystenmeinungen zur Donaldson-Aktie sind uneinheitlich. Während einige Analysten die Aktie neutral bewerten, wird das Kursziel auf 59 USD festgelegt, was einer erwarteten Performance von -10,59 Prozent entspricht. Das Fazit der Redaktion lautet daher ebenfalls "Neutral".

Im Vergleich zur Industriebranche hat die Aktie im letzten Jahr eine Rendite von 8 Prozent erzielt, was jedoch 234,33 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Branchenvergleich mit Maschinenwerten schneidet Donaldson mit einer Rendite von 394,3 Prozent unter dem Durchschnitt ab. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Das Sentiment in den sozialen Medien war in den letzten Wochen überwiegend negativ, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Die Aktivität der Anleger in Bezug auf Donaldson wird jedoch als normal eingestuft, was zu einem insgesamt "Neutral"-Rating führt.

Fundamental betrachtet weist die Aktie mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 22 einen Wert unter dem Branchendurchschnitt auf, was als positiv und "günstig" bewertet wird. Daher erhält die Aktie auf Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut"-Rating.