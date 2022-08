Donald Trump hat das Patentamt auf die Liste der Regierungsbehörden gesetzt, die er bekämpft: Nicht nur das FBI und das Weiße Haus

Der ehemalige Präsident Donald Trump ist kein Unbekannter in Sachen Rechtsstreitigkeiten mit dem FBI und dem Weißen Haus in der Vergangenheit und aktuell. Trump’s SPAC-Deal, die Trump Media & Technology Group mit der Digital World Acquisition Corp (NASDAQ:DWAC) zusammenzubringen, ist ebenfalls mit Herausforderungen konfrontiert worden und könnte nun eine große um den Namen seines Schlüsselprodukts haben. Was ist passiert: Das… Hier weiterlesen