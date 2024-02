Domo Aktie: DAS sind mal Neuigkeiten!

Derzeit bietet die Aktie von Domo keine attraktive Dividendenrendite im Vergleich zum Branchendurchschnitt im Softwaresektor. Mit einer Rendite von 0 % liegt sie 2,23 Prozentpunkte unter dem Durchschnitt. Daher wird die Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung schneidet Domo im Vergleich zu anderen Unternehmen im Bereich "Informationstechnologie" schlecht ab. Mit einer Rendite von -37,85 Prozent liegt die Performance mehr als 618 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Auch im Vergleich zur "Software"-Branche, die eine mittlere Rendite von -2,78 Prozent verzeichnet, liegt Domo mit einer Rendite von -35,07 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse der Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Domo-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen derzeit bei 11,95 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 10,84 USD liegt (Unterschied -9,29 Prozent). Auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt der gleitende Durchschnitt 10,34 USD, was einer positiven Abweichung des letzten Schlusskurses um +4,84 Prozent entspricht. Dadurch erhält die Aktie basierend auf der kurzfristigen Analyse ein "Neutral"-Rating und wird insgesamt mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Im Bereich Sentiment und Buzz zeigt sich keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Domo in den letzten Wochen. Das Stimmungsbild bleibt neutral, während die Diskussion über das Unternehmen in den sozialen Medien zugenommen hat, was mit einer "Gut"-Bewertung honoriert wird. Zusammengefasst erhält Domo in dieser Kategorie daher ein "Neutral"-Rating.