Domo Aktie: Das ist schon in aller Munde!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Stimmung rund um eine Aktie. In den sozialen Medien wurde in letzter Zeit viel über die Aktie von Domo diskutiert, wobei vor allem positive Meinungen veröffentlicht wurden. Allerdings wurde in den vergangenen Tagen auch vermehrt über negative Themen im Zusammenhang mit Domo gesprochen. Dies führt insgesamt zu einer neutralen Bewertung der Anleger-Stimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt an, wie sich die Aktienkurse innerhalb von 7 Tagen bewegen, indem die Aufwärtsbewegungen ins Verhältnis zu allen Bewegungen gesetzt werden. Der RSI der Domo liegt bei 63,69, was auf eine neutrale Situation hindeutet. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, ergibt eine neutrale Bewertung von 43. Insgesamt erhält die Domo-Aktie daher in dieser Kategorie eine neutrale Einstufung.

In Bezug auf die Dividende schüttet Domo eine Rendite von 0 % aus, was 2,23 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt. Dies führt zu einer schlechten Bewertung des Ertrags.

In der technischen Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 11,98 USD für die Domo-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 10,79 USD, was einem Unterschied von -9,93 Prozent entspricht und somit zu einer schlechten Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Jedoch liegt der letzte Schlusskurs mit 10,27 USD über dem 50-Tages-Durchschnitt von 10,27 USD, was zu einer guten Bewertung führt. Insgesamt erhält Domo in der einfachen Charttechnik eine neutrale Bewertung.