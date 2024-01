Domo Aktie: Das ist beeindruckend!

In den letzten beiden Wochen wurde die Aktie von Domo von den meisten privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Dies ergibt sich aus der Auswertung der verschiedenen Kommentare und Äußerungen, die sich in diesem Zeitraum mit diesem Wert beschäftigt haben. Im Gegensatz dazu wurden in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt lässt sich sagen, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Gut" eingestuft werden kann, basierend auf der Messung der Anleger-Stimmung insgesamt.

Von Analysten wurden im letzten Jahr 1 positive, 1 neutrale und keine negativen Einschätzungen zu Domo abgegeben, was im Durchschnitt zu einer "Gut"-Bewertung führt. Im letzten Monat gab es keine Aktualisierungen seitens der Analysten zu Domo. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie, basierend auf den Meinungen der Analysten, liegt bei 30 USD. Ausgehend vom letzten Schlusskurs von 10,02 USD könnte die Aktie also um 199,4 Prozent steigen, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält die Domo-Aktie somit von Analysten eine "Gut"-Empfehlung.

Bei der technischen Analyse werden trendfolgende Indikatoren betrachtet, um festzustellen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, und es wird der 50- und 200-Tages-Durchschnitt betrachtet. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Domo-Aktie beträgt aktuell 12,6 USD, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 10,02 USD liegt (-20,48 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf dieser Basis erhält Domo somit eine "Schlecht"-Bewertung. Beim kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt liegt der letzte Schlusskurs (9,24 USD) über dem gleitenden Durchschnitt (+8,44 Prozent), was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird Domo auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein weiteres Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem bestimmten Zeitraum berücksichtigt. Der RSI der Domo liegt bei 41, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 45,1 und führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung von "Neutral" auf diesem Niveau.