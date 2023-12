Domo Aktie: War die Aufregung umsonst?

Das Jahr 2021 war für die Aktie von Domo eher enttäuschend, da sie eine Rendite von -38,9 Prozent erzielt hat. Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Bereich "Informationstechnologie" liegt Domo damit 38,9 Prozent unter dem Durchschnitt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Software" liegt bei 0,95 Prozent, was Domo um 39,85 Prozent unter diesem Wert positioniert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass es im vergangenen Monat keine signifikante Veränderung in der Stimmung der Anleger gab, weshalb diese als "Neutral" bewertet wird. Hingegen wurde das Unternehmen in den Diskussionen der letzten Zeit viel häufiger erwähnt und erfuhr zunehmende Aufmerksamkeit, was zu einem positiven "Gut"-Rating führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln uneinheitliche Meinungen und Stimmungen wider. Während es derzeit keine klare Richtung in der Kommunikation gibt, wurden in den vergangenen Tagen hauptsächlich negative Themen rund um das Unternehmen angesprochen. Daher wird die Aktie von Domo bezüglich der Anlegerstimmung als "Neutral" bewertet.

Insgesamt zeigt die technische Analyse, dass die 200-Tage-Linie der Aktie bei 12,7 USD liegt, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Der Aktienkurs selbst liegt bei 10,1 USD, was einem Abstand von -20,47 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 9,07 USD, was einem positiven Signal von +11,36 Prozent entspricht. Basierend auf diesen beiden Zeiträumen wird die Gesamtbewertung als "Neutral" eingestuft.