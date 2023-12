Domo Aktie: Wann tut sich was?

Die Aktienanalyse zeigt, dass die Domo-Aktie derzeit 6,41 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage liegt, was kurzfristig als "Gut" eingestuft wird. Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie jedoch als "Schlecht" bewertet, da sie sich 24,53 Prozent unter dem GD200 befindet. Somit wird die Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Langfristig gesehen wird die Domo-Aktie von Analysten positiv bewertet, mit einem Kursziel von 27 USD, was einer potenziellen Performance von 180,37 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie insgesamt als "Gut" eingestuft.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist neutral. In den letzten Wochen wurden überwiegend positive Themen diskutiert, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt.

Allerdings wurde in den letzten Wochen eine Zunahme negativer Kommentare über Domo in den sozialen Medien beobachtet, was zu einer negativen Bewertung führt. Die Häufigkeit der Diskussionen über die Aktie zeigt, dass sie sich im neutralen Bereich befindet.

Insgesamt wird die Domo-Aktie aufgrund der verschiedenen Faktoren als "Neutral" eingestuft, wobei die langfristige Analysteneinschätzung positiv ausfällt.