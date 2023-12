Domo Aktie: Jetzt aber!

Die Analysten schätzen die Aktie von Domo langfristig als "Gut" ein. Von insgesamt 18 Analysten, die ihre Bewertungen abgegeben haben, bezeichnen eine als "Gut", eine als "Neutral" und keine als "Schlecht". Es liegen keine neuen Bewertungen von Analysten aus dem letzten Monat vor. Im Durchschnitt erwarten die Analysten eine Kurssteigerung auf 30 USD, was einer Erwartung von 207,69 Prozent entspricht. Aktuell liegt der Schlusskurs bei 9,75 USD, was ebenfalls zu einer "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Aktie daher von den Analysten als "Gut" bewertet.

Bei der Einschätzung von Aktienkursen spielen nicht nur harte Faktoren wie Bilanzdaten eine Rolle, sondern auch weiche Faktoren wie die Stimmung. Unsere Analysten haben die Stimmung rund um Domo in den sozialen Medien beobachtet und festgestellt, dass die Kommentare neutral waren. In den letzten zwei Tagen wurden jedoch überwiegend negative Themen zu Domo diskutiert, weshalb die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Schlecht" eingestuft wird.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Domo-Aktie als neutral einzustufen ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7 beträgt 35,43, was eine "Neutral"-Empfehlung ergibt, während der RSI25 bei 47,12 liegt und ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Zusammen ergibt sich daher eine Gesamteinstufung als "Neutral" auf Basis des Relative Strength-Index.

Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet spielt eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. Hierbei wurden sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Domo zeigt dabei interessante Ausprägungen, da die Diskussionsintensität stark schwankt und eine erhöhte Aktivität zu sehen ist, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen zeigt eine negative Veränderung, weshalb die Gesamteinstufung der Redaktion als "Schlecht" ausfällt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Schlecht"-Einstufung für die Aktie.