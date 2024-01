Domo Aktie: Ist das wirklich alles?

Die Stimmung und das Interesse der Anleger an einer Aktie werden nicht nur durch Analysen von Bankhäusern, sondern auch durch das langfristige Stimmungsbild der Investoren und Nutzer im Internet beeinflusst. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung liefern wichtige Informationen über die Stimmungslage. Im Falle von Domo wurde die Aktie auf diese beiden Faktoren hin untersucht. Es wurde festgestellt, dass die Anzahl der Beiträge oder die Diskussionsintensität auf eine mittlere Aktivität hindeutet, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Domo blieb gering, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führte. Insgesamt wurde der langfristigen Stimmungslage der Aktie von Domo somit die Note "Neutral" verliehen.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der aktuelle Kurs der Domo von 9,72 USD eine Entfernung von -22,3 Prozent vom GD200 (12,51 USD). Dies deutet auf ein "Schlecht"-Signal hin. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 9,43 USD auf, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Unter Berücksichtigung des Durchschnitts aus 50 und 200 Tagen wird der Kurs der Domo-Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) wird zur Einschätzung verwendet, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Domo beträgt der 7-Tage-RSI 58,06 Punkte, was auf eine "Neutral"-Einstufung hinweist. Der 25-Tage-RSI liegt bei 47,59 und führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie von Domo gemäß dem RSI-Index als "Neutral" bewertet.

Analystenmeinungen zeigen, dass für Domo aus den letzten zwölf Monaten 1 Gut, 1 Neutral und 0 Schlecht Einschätzungen vorliegen, was im Schnitt einem "Gut"-Rating entspricht. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 30 USD, was einer 208,64 prozentigen Steigerung entspricht. Aus Analystensicht erhält die Domo-Aktie somit insgesamt eine "Gut"-Empfehlung.