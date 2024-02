Domo Aktie: Ist das eine Gewinn-Chance?

Der Aktienkurs des Unternehmens Domo hat sich im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Unternehmen aus dem Bereich "Informationstechnologie" stark verschlechtert. Mit einer Rendite von -37,85 Prozent liegt Domo mehr als 613 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Auch im Vergleich zur "Software"-Branche, die in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von -3,57 Prozent verzeichnete, schnitt Domo mit einem Rückgang von 34,28 Prozent deutlich schlechter ab. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung im Netz deuten ebenfalls auf eine negative Entwicklung hin. Die Aktivität bezüglich Domo war schwach, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hindeutet und zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigt eine negative Tendenz, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Analysten haben in den letzten 12 Monaten die Einschätzung "Gut" einmal, "Neutral" einmal und "Schlecht" kein einziges Mal vergeben. Langfristig wird der Titel daher von institutioneller Seite als "Gut" bewertet. Im Vergleich zum aktuellen Kurs von 10,84 USD erwarten Analysten eine Entwicklung von 176,75 Prozent und setzen ein mittleres Kursziel von 30 USD. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Gut" durch institutionelle Analysten.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den vergangenen Tagen größtenteils positiv. An sieben Tagen zeigte das Stimmungsbarometer Grün, während negative Diskussionen nicht verzeichnet wurden. Die Anleger waren größtenteils neutral eingestellt und in den letzten ein bis zwei Tagen wurden verstärkt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Domo diskutiert. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie mit einem "Gut" basierend auf dem Anleger-Sentiment.