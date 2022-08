Domino's Pizza Enterprises gibt im Rahmen seines Jahresberichts Jul21 bis Jun22 neue Akquisitionen bekannt / Langfristige Strategie: Das effizienteste und nachhaltigste QSR im Liefermarkt zu werden

Weitere Suchergebnisse zu "Domino's Pizza":

Hamburg (ots) -HIGHLIGHTS IN EUROPA- Umsatzwachstum System: +4,3% (+62,9 Mio. $), +35,0% auf Dreijahresbasis (+398,5 Mio. $)- EBIT -11,0% (-9,7 Mio. $), +21,8% auf Dreijahresbasis (+14,1 Mio. $)- 123 neue Stores- Stores insgesamt in Europa (DPE): 1.401- Ziel-Meilenstein für Europa: 3.050 Stores bis 2033 - Vergrößerung des Marktes in Europa um das 2,2-fache- Schnellrestaurantkette Nr. 1 Ehrgeiziges Ziel: Klimaneutral ab 2050- Wir haben uns auf wissenschaftlich fundierte Treibhausgas-Reduktionsziele verpflichtet und diese bei der unabhängigen Organisation Science Based Target initiative (SBTi) eingereicht, die sie im Geschäftsjahr 2023 überprüfen wird.- Unsere Ziele orientieren sich an der angestrebten Begrenzung der Klimaerwärmung auf 1,5°C und einer wissenschaftlich nachweisbaren Klimaneutralität bis 2050. Für 2030 haben wir Zwischenziele festgelegt.Die Domino's Pizza Enterprises Limited (ASX: DMP), der Mutterkonzern von Domino's Pizza Deutschland GmbH, hat gestern die Geschäftszahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr veröffentlicht. Im Laufe des Geschäftsjahres konnte die Pizzakette die umfangreichste Expansion durch neue Stores in der Unternehmensgeschichte erzielen. Domino's eröffnete 294 neue Stores, das entspricht mehr als fünf zusätzlichen Stores pro Woche.Mit der Ergänzung von 156 Stores im zehnten übernommenen Markt Taiwan, vergrößerte Domino's seine multinationale Präsenz im Geschäftsjahr '22 um insgesamt 450 neue Stores (+15,3%).Im laufenden Jahr erwartet Domino's eine noch umfangreichere Expansion. Das Unternehmen gab gestern auch die Akquisition von drei neuen Märkten in Asien bekannt (Malaysia, Singapur und Kambodscha) und bestätigte seine Absicht, im Geschäftsjahr '23 einen Zuwachs an Stores um 9-12% zu erzielen.EuropaDomino's verzeichnete infolge der COVID-Pandemie ein erhebliches Umsatzwachstum, wobei sich in den meisten Märkten eine Verschiebung hin zu Essenslieferungen ergab. Das EBIT vor COVID liegt nun 14,1 Mio. $ höher (+21,8%), allerdings 9,7 Mio. $ niedriger als im Vorjahr (-11,0%); die Hauptursache hierfür waren die zusätzlichen Investitionen in den Neuaufbau des operativen Geschäfts in Dänemark.André Ten Wolde, CEO von DPE Europa, meint hierzu: "Nach Covid-19 stehen wir jetzt neuen Herausforderungen gegenüber, etwa der hohen Inflation und dem Personalmangel. Insbesondere für Europa gibt es hier keine Standardlösung. Wir mussten manche unserer Preise etwas anheben und werden dies wohl auch weiterhin tun müssen - wie derzeit alle Unternehmen. Zugleich wollen wir unseren Kundinnen und Kunden eine größere Auswahl und zusätzlichen Mehrwert anbieten. Domino's liefert heißes, frisch zubereitetes Essen - schnell und zu einem günstigen Preis. Zugleich schützen wir unsere Franchisepartner:innen durch höhere Umsätze und Margen, um die Inflation zumindest etwas auszugleichen."Lieferungen sollen bis 2026 um 45% zunehmenDie Lieferung von Speisen ist das wachstumsintensivste Segment in der globalen Schnellrestaurant-Branche. Unabhängigen Prognosen* zufolge ist bis 2026 ein Wachstum des Liefermarktes um mehr als 45% zu erwarten. Ten Wolde fährt fort: "In den kommenden Jahren planen wir die Vergrößerung unseres Store-Netzes in Europa auf 3.050 Stores bis zum Jahr 2030. Das wird uns noch näher an unsere Kundinnen und Kunden heranbringen und die Kundenzufriedenheit weiter steigern, weil wir nicht nur schneller frisch zubereitetes Essen liefern, sondern dies auch auf nachhaltige Weise tun können. Um dieses zusätzliche Wachstum verwirklichen zu können, brauchen wir aber gute Leute. Mit unserem Schulungs- und Entwicklungsprogramm 'Path to Excellence' helfen wir Team-Mitgliedern von dem Moment an, in dem sie als Store-Mitarbeiter:innen oder Fahrer:innen bei uns anfangen, sich weiterzuentwickeln und eines Tages vielleicht selbst Franchisepartner:in mit einem oder mehreren Stores zu werden."Meilenstein für Deutschland und erneuter EröffnungsrekordFür Domino's Pizza Deutschland war das letzte Geschäftsjahr ein besonders ereignisreiches. Der Eröffnungsrekord aus dem Vorjahr wurde mit 46 neuen Stores einmal mehr übertroffen, darunter auch die Eröffnung des 400. Stores in Deutschland. Domino's hat es durch die Optimierung von Liefergebieten und Prozessen erfolgreich geschafft, seine Position als effizientester Lieferservice in Deutschland zu sichern. "Wir sind stolz, gerade in diesen herausfordernden Zeiten unser Wachstum und damit unsere Position als Marktführer in Deutschland weiter auszubauen. Durch neue Technologien, wie die Verbesserung unserer Domino's App und Bestellwebsite oder den Lieferroboter-Testlauf mit KI-Spezialist Teraki in Berlin, bereiten wir uns schon jetzt auf den Markt der Zukunft vor!" so Stoffel Thijs, CEO Domino's Pizza Deutschland.Als erste Schnellrestaurantkette in Deutschland führte Domino's im Frühjahr 2022 den Nutri-Score auf der Website ein, ein fünfstufiges Ampelsystem von A bis E, das es den Kund:innen erleichtern soll, sich bewusster für bestimmte Produkte zu entscheiden. Damit setzt Domino's seinen Weg in Richtung Transparenz und Qualitätsverpflichtung fort.Darüber hinaus, hat DPE Europe im Mai das Domino's Pork Commitment initiiert. Mit der Einführung höherer Tierschutzstandards für Schweine und Sauen setzt sich Domino's erneut für bessere Tierschutzstandards bei allen Fleisch- und Fischzutaten ein, die der Weltmarktführer im Pizzaliefergeschäft auf seiner Speisekarte führt.Domino's for Good - gut für Menschen, Tiere und die UmweltDomino's hat nicht nur ambitionierte Wachstumsziele, sondern möchte auch die nachhaltigste Schnellrestaurantkette sein. Im vergangenen Jahr wurde das erste Baseline-Assessment des ökologischen Fußabdrucks von Domino's durchgeführt - Ziel ist der emissionsfreie Betrieb ab dem Jahr 2050.Wie Marika Stegmeijer, Chief ESG Officer des Unternehmens, berichtet, befindet sich der größte ökologische Fußabdruck bei Domino's im Emissionsbereich "Scope 3", d.h. außerhalb der direkten Kontrolle bzw. Eigentümerschaft des Unternehmens, jedoch innerhalb des indirekten Wirkungskreises von Domino's. Marika Stegmeijer weiter: "Die größten Auswirkungen auf die Umwelt gehen von unserer Wertschöpfungskette aus; diese Emissionen können wir nicht direkt beeinflussen. Trotzdem müssen wir uns hierauf fokussieren, wenn wir einen Beitrag zur Begrenzung der globalen Erwärmung auf 1,5 Grad leisten wollen. Das wissen wir, und wir wollen gemeinsam mit unseren Geschäftspartnern an der Reduzierung unserer Emissionen in unserer Wertschöpfungskette weiterarbeiten (unser Wirkungsbereich "Scope 3" ist ihr "Scope 1", d.h. untersteht ihrem direkten Einfluss)."Hinweis an die Redaktionen: Weitere Informationen siehe Marktpräsentation. Die vollständige Pressemitteilung mit den Jahresergebnissen und der Marktpräsentation befindet sich im Anhang oder hier: http://ots.de/0W8cgAÜber Domino's Pizza Deutschland GmbHDomino's Pizza Deutschland ist mit rund 400 Stores, mehr als 180 Franchisepartner:innen sowie über 10.000 Mitarbeiter:innen Marktführer im Bereich Pizza Home Delivery und gehört zu den zehn größten GastroFranchise-Gebern. Die Marke mit dem rot-blauen Dominostein bereitet jährlich 30 Mio. Pizzen zu. Dabei verfolgt Domino's stets das Ziel, handgemachte Pizza, Pasta, Salate sowie Wraps, Chicken Snacks und Desserts aus hochwertigen Zutaten schnell und frisch zu liefern.About Domino's Pizza EnterprisesDomino's Pizza Enterprises Limited (DMP) is Domino's largest franchisee outside of the USA. It holds the master franchise rights to the Domino's brand and network in Australia, New Zealand, Belgium, France, The Netherlands, Japan, Germany, Luxembourg and Denmark. Today, DMP has a network of more than 3000 stores. 