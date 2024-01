Domino's Pizza Aktie: Das wird teuer!

Weitere Suchergebnisse zu "Domino's Pizza":

In den letzten zwei Wochen wurde Domino's Pizza von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien positiv bewertet, so die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen durch unsere Redaktion. Auch in den vergangenen Tagen wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen, was zu einer insgesamt positiven Anleger-Stimmung führt.

Jedoch wurden auch 6 negative Signale herausgefiltert, weshalb die Redaktion zu der Einschätzung "Schlecht" gelangt. Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung eine "Gut"-Einstufung.

Der Relative Strength-Index (RSI) beträgt bei Domino's Pizza 69,42, was zu einer neutralen Einstufung führt. Auch der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, deutet auf eine neutrale Einschätzung hin.

Mit einer Dividendenrendite von 1,33 Prozent liegt Domino's Pizza unter dem Branchendurchschnitt von 2,75 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" übertrifft Domino's Pizza mit einer Rendite von 17,72 Prozent die durchschnittliche Rendite um mehr als 7 Prozent. Dennoch liegt die Rendite der "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche bei 35,8 Prozent, was zu einer neutralen Bewertung in dieser Kategorie führt.