Domino's Pizza Aktie: Das ist ein fast endgültiges Urteil!

Weitere Suchergebnisse zu "Domino's Pizza UK":

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf Domino's Pizza in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt sehr positiv. Dies geht aus den Äußerungen und Meinungen der letzten zwei Wochen hervor, die zur Gewinnung eines weiteren Bewertungsfaktors für die Aktie ausgewertet wurden. Es zeigte sich, dass in den letzten Tagen insbesondere positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen standen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Titels führte.

Was die Analystenbewertung betrifft, so ergaben sich von insgesamt 3 Analystenbewertungen aus den letzten zwölf Monaten 2 positive Einstufungen, 0 neutrale und 1 negative. Dies führt im Durchschnitt zu einer neutralen Bewertung des Wertpapiers. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber aus den abgegebenen Kurszielen ergibt sich ein durchschnittliches Kursziel von 321,67 GBP, was darauf hindeutet, dass die Aktie um -16,49 Prozent fallen könnte. Dies führt zu einer insgesamt neutralen Bewertung seitens der Analysten.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Domino's Pizza-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 331,55 GBP. Der letzte Schlusskurs von 385,2 GBP weicht somit um +16,18 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als positiv bewertet wird. Betrachtet man den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (367,92 GBP), so liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+4,7 Prozent), was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält die Domino's Pizza-Aktie somit für die einfache Charttechnik eine positive Bewertung.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Domino's Pizza als neutral einzustufen ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Domino's Pizza-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 87,04, was zu einer negativen Empfehlung führt, sowie ein Wert für den RSI25 von 38,28, der eine neutrale Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich somit eine negative Gesamtbewertung auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.