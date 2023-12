Domino's Pizza Aktie: Der absolute Durchbruch - ein richtiger Knaller

Weitere Suchergebnisse zu "Domino's Pizza":

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ, was Anleger besorgt. Insgesamt war die Diskussion an drei Tagen von positiven Themen geprägt, während an acht Tagen die negative Kommunikation überwog. Diese negative Stimmung spiegelte sich auch in den Gesprächen über das Unternehmen Domino's Pizza wider. Die Redaktion bewertet die Aktie daher als "Schlecht".

Statistische Auswertungen historischer Daten zeigten in den letzten zwei Wochen einen klaren Überhang von Verkaufssignalen. Konkret gab es 6 "Schlecht"-Signale bei 0 "Gut"-Signal, was zu einer negativen Bewertung führte. Zusammenfassend ergibt sich dadurch eine "Schlecht"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.

Bei der fundamentalen Analyse gilt die Aktie von Domino's Pizza jedoch als unterbewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt mit 24,88 insgesamt 51 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Hotels Restaurants und Freizeit". Aus dieser Sicht erhält die Aktie die Einstufung "Gut".

Auch die Analyse durch verschiedene Analysten liefert ein positives Bild. Von insgesamt 22 Analystenbewertungen waren 13 Bewertungen "Gut", 8 "Neutral" und 1 "Schlecht", was zu einem "Gut"-Rating führt. Auch für den letzten Monat liegen qualifizierte Analysen vor, die zu einer Gesamteinschätzung "Gut" führen. Das durchschnittliche Kursziel von 399,59 USD deutet auf ein Abwärtspotential von -2,86 Prozent hin, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt.

Die technische Analyse mithilfe des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Domino's Pizza-Aktie derzeit überverkauft ist. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (29) als auch der RSI der letzten 25 Handelstage (28,15) führen zu einem "Gut"-Rating.

Insgesamt ergibt die Analyse damit ein positives Bild für die Domino's Pizza-Aktie, trotz der negativen Stimmung in den sozialen Netzwerken.