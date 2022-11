Domino's Pizza Aktie: Was könnte noch schöner sein?

Weitere Suchergebnisse zu "Geely Automobile":

An der Heimatbörse New York notiert Domino's Pizza per 24.11.2022, 16:15 Uhr bei 391.74 USD. Domino's Pizza zählt zum Segment "Restaurants".

Domino's Pizza haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 8 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 8 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Technische Analyse: Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ist die Domino's Pizza derzeit ein "Hold". Denn der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 374,74 USD, womit der Kurs der Aktie (391,74 USD) um +4,54 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies entspricht der Einstufung als "Hold". Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 336,31 USD. Dies wiederum entspricht aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von +16,48 Prozent. Damit ist die Aktie in diesem Zeitraum ein "Buy"-Wert. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Buy".

2. Analysteneinschätzung: Von insgesamt 20 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Domino's Pizza-Aktie sind 9 Einstufungen "Buy", 9 "Hold" und 2 "Sell". Das bedeutet im Durchschnitt ein "Hold"-Rating für das Wertpapier. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Domino's Pizza vor. Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 412,79 USD. Das bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (391,74 USD) ausgehend um 5,37 Prozent steigen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist "Buy". Zusammengefasst erhält Domino's Pizza von den Analysten somit ein "Buy"-Rating.

3. Relative Strength Index: Ein prominentes Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index, RSI, bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von - musterhaft - 7 Tagen aufeinander. Bei einer Ausprägung zwischen 0 und 30 gilt ein Wert als „überverkauft“, bei 70 bis 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Domino's Pizza führt bei einem Niveau von 20,57 zur Einstufung "Buy". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 27,86 ein Indikator für eine "Buy"-Einschätzung auf diesem Niveau. Damit stellt sich die Gesamteinschätzung auf "Buy".

Domino's Pizza kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Domino's Pizza jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Domino's Pizza-Analyse.

Domino's Pizza: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...