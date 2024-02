Domino's Pizza Aktie: Viel Lärm um nichts?

Weitere Suchergebnisse zu "Domino's Pizza UK":

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Domino's Pizza beträgt 12, was im Vergleich zum Durchschnittswert der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" (KGV von 58,76) deutlich niedriger ist. Dies bedeutet, dass die Aktie laut fundamentalen Kriterien unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält.

In den letzten 12 Monaten verzeichnete Domino's Pizza eine Performance von 7,53 Prozent, während ähnliche Aktien aus der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" im Durchschnitt nur um 0,58 Prozent gestiegen sind. Dies führt zu einer Outperformance von +6,95 Prozent im Branchenvergleich für Domino's Pizza. Auch im "Zyklischen Konsumgüter"-Sektor lag die Rendite mit -3,29 Prozent unter der von Domino's Pizza, die 10,83 Prozent über dem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Überperformance erhält das Unternehmen in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs liegt bei Domino's Pizza aktuell bei 2, was im Vergleich zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" eine positive Differenz von +0,12 Prozent darstellt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen von Analysten eine "Neutral"-Bewertung.

In den letzten zwölf Monaten wurden die Aktien von Domino's Pizza von Analysten insgesamt mit 2 positiven, 0 neutralen und 1 negativen Einstufungen versehen, was zu einer langfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber das durchschnittliche Kursziel für die Aktie wird mit 321,67 GBP angegeben, was einer erwarteten Kursentwicklung von -8,62 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Gesamteinschätzung der Aktie als "Neutral" basierend auf den Bewertungen der Analysten.