Domino's Pizza Aktie: So gut, wie seit langer Zeit nicht!

Weitere Suchergebnisse zu "Domino's Pizza":

Die technische Analyse der Domino's Pizza-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 333,66 GBP verläuft. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut", da der Aktienkurs bei 369 GBP gehandelt wird und somit einen Abstand von +10,59 Prozent aufweist. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 369,27 GBP, was einer Differenz von -0,07 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal darstellt. Zusammenfassend ergibt sich auf Basis dieser beiden Zeiträume eine Gesamtbewertung als "Gut".

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Domino's Pizza eingestellt waren. Positive Themen dominierten die Diskussion, während negative Aspekte nicht zu verzeichnen waren. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung der Anlegerstimmung für Domino's Pizza führt.

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 3 Analystenbewertungen für die Domino's Pizza-Aktie veröffentlicht, wovon 2 als "Gut", 0 als "Neutral" und 1 als "Schlecht" eingestuft wurden. Dies ergibt im Durchschnitt ein "Neutral"-Rating für das Wertpapier. Die durchschnittlichen Kursziele der Analysten deuten darauf hin, dass die Aktie um -12,83 Prozent fallen könnte, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt.

Im Branchenvergleich erzielte Domino's Pizza in den letzten 12 Monaten eine Performance von 38,01 Prozent. Dies bedeutet eine Outperformance von +25,5 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche, die im Durchschnitt um 12,52 Prozent gestiegen sind. Auch im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 5,83 Prozent erzielte, lag Domino's Pizza um 32,18 Prozent über diesem Durchschnittswert. Diese Überperformance führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.