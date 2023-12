Domino's Pizza Aktie: Sie dürfen gespannt sein!

Weitere Suchergebnisse zu "Domino's Pizza":

Der Sentiment und Buzz um Domino's Pizza lassen sich über einen längeren Zeitraum beobachten und auswerten. Die Anzahl der Wortbeiträge und die Rate der Stimmungsänderung geben interessante Einblicke in das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Es zeigt sich, dass die Aktie nur eine schwache Aktivität im Netz hervorgebracht hat, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat ebenfalls eine negative Veränderung gezeigt, was zu einer Einschätzung als "Schlecht"-Wert führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Domino's Pizza in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".

In fundamentalen Aspekten beträgt das KGV aktuell 13,43 und liegt damit 76 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 56 (Branche: Hotels Restaurants und Freizeit). Die Aktie ist aus heutiger Sicht somit unterbewertet und erhält deshalb eine "Gut"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Domino's Pizza diskutiert. An 11 Tagen und über den gesamten analysierten Zeitraum zeigte das Stimmungsbarometer in die positive Richtung. Auch aktuell, in den vergangenen ein bis zwei Tagen, sind es vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Dadurch erhält Domino's Pizza auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 2,82 Prozent und liegt damit nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 2,6 Prozent (Branche: Hotels Restaurants und Freizeit). Die Redaktion bewertet die Dividendenpolitik von Domino's Pizza deshalb als "Neutral". Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.