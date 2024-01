Domino's Pizza Aktie: Sensationelle Entwicklung

Weitere Suchergebnisse zu "Domino's Pizza":

Die Aktie von Domino's Pizza wird aktuell auf Basis der fundamentalen Analyse als "Gut" eingestuft. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 24,88, was 51 Prozent niedriger ist als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit". Dies signalisiert eine Unterbewertung.

In Bezug auf die technische Analyse wird die Aktie von Domino's Pizza ebenfalls als "Gut" bewertet. Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt, dass die Aktie momentan als überverkauft gilt, was zu einer positiven Einstufung führt.

Die Stimmung und Aufmerksamkeit in den sozialen Medien für Domino's Pizza haben sich in den letzten Wochen verbessert. Die Aktie wird daher in Bezug auf Sentiment und Buzz ebenfalls als "Gut" bewertet.

Schließlich weist die technische Analyse darauf hin, dass der letzte Schlusskurs der Domino's Pizza-Aktie sowohl über dem Durchschnitt der letzten 200 Handelstage als auch über dem der letzten 50 Handelstage liegt, was zu einer weiteren positiven Bewertung führt.

Insgesamt erhält die Aktie von Domino's Pizza aufgrund der verschiedenen Analysen eine Gesamtbewertung von "Gut".