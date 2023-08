Domino's Pizza Aktie: Der Knaller!

Weitere Suchergebnisse zu "Domino's Pizza":

An der Börse New York notiert die Aktie Domino's Pizza am 31.08.2023, 20:13 Uhr, mit dem Kurs von 389.98 USD. Die Aktie der Domino's Pizza wird dem Segment "Restaurants" zugeordnet.

Domino's Pizza haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 8 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 8 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Dividende: Aus der gezahlten Dividende und dem jeweiligen Kurs errechnet sich die Dividendenrendite. Domino's Pizza weist derzeit eine Dividendenrendite von 1,42 % aus. Diese Rendite ist niedriger als der Branchendurchschnitt ("Hotels Restaurants und Freizeit") von 3,25 %. Mit einer Differenz von lediglich 1,83 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als "Sell" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

2. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Domino's Pizza-Aktie hat einen Wert von 22,81. Auf dieser Basis ist die Aktie damit überverkauft und erhält eine "Buy"-Bewertung. Wir vergleichen den 7-Tage-RSI nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (54,37). Entgegen dem RSI7 ist Domino's Pizza hier weder überkauft noch -verkauft. Für den RSI25 wird das Wertpapier daher mit "Hold" eingestuft. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Buy"-Rating für Domino's Pizza.

3. Technische Analyse: Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet (s. Wikipedia). Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Zunächst werfen wir einen Blick auf den längerfristigeren Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Für die Domino's Pizza-Aktie beträgt dieser aktuell 344,13 USD. Der letzte Schlusskurs (394,19 USD) liegt damit deutlich darüber (+14,55 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf dieser Basis erhält Domino's Pizza somit eine "Buy"-Bewertung. Nun ein Blick auf den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt: Für diesen (374,55 USD) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls über dem gleitenden Durchschnitt (+5,24 Prozent Abweichung). Die Domino's Pizza-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Buy"-Rating bedacht. In Summe wird Domino's Pizza auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Buy"-Rating versehen.