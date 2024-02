Domino's Pizza Aktie: Immer langsam mit den jungen Pferden

In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder der Kommunikationsfrequenz von Domino's Pizza in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral" bewertet. Auch die Dividendenrendite von 2,81 % liegt leicht über dem Branchendurchschnitt von 2,68 %, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Die Betrachtung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Domino's Pizza-Aktie aus den letzten 200 und 50 Handelstagen ergibt ebenfalls eine Einstufung als "Neutral".

Insgesamt wird die Domino's Pizza-Aktie in verschiedenen Analysen als "Neutral" bewertet.