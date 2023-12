Domino’s Pizza Aktie: Genau das was haben wir angekündigt

Analystenbewertung: In den letzten 12 Monaten haben Analysten Domino's Pizza 2-mal positiv bewertet, 0-mal neutral und 1-mal negativ bewertet. Langfristig erhält der Titel daher von institutioneller Seite aus das Rating "Neutral". Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Domino's Pizza. Die Analysten beschäftigen sich auch mit dem aktuellen Kurs von 384 GBP und erwarten eine Entwicklung von -16,23 Prozent, mit einem mittleren Kursziel bei 321,67 GBP. Dies wird als "Schlecht" bewertet, was insgesamt zu einer Neutralbewertung durch institutionelle Analysten führt.

Anleger: Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Domino's Pizza diskutiert. An 11 Tagen zeigte das Stimmungsbarometer eine positive Richtung. Auch aktuell, in den letzten ein bis zwei Tagen, zeigen die Anleger vor allem Interesse an positiven Themen, was zu einer heutigen "Gut"-Einschätzung führt. Insgesamt erhält Domino's Pizza auf der Basis des Anleger-Sentiments eine "Gut"-Bewertung.

Sentiment und Buzz: Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet. Die Aktie hat dabei eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität gezeigt und die Rate der Stimmungsänderung war negativ. Daher ergibt sich insgesamt eine "Schlecht"-Einstufung für Domino's Pizza.

Dividende: Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 2,82 Prozent und liegt damit nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 2,6 Prozent in der Branche "Hotels, Restaurants und Freizeit". Die Redaktion bewertet dies als "Neutral".