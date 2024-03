Domino's Pizza Aktie: Enormes Potenzial ....

Die Domino's Pizza-Aktie wird derzeit mit einem Kurs von 443,66 USD gehandelt, was einer Entfernung von +15,42 Prozent vom GD200 (384,38 USD) entspricht. Dieses Signal wird charttechnisch als "Gut" bewertet. Im Vergleich dazu liegt der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, bei 428,54 USD, was einem Abstand von +3,53 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal darstellt. Insgesamt wird der Kurs der Domino's Pizza-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Im Branchenvergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" weist Domino's Pizza eine Rendite von 44,57 Prozent auf, was mehr als 49 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Im Vergleich zur "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche, die eine mittlere Rendite von -4,94 Prozent verzeichnet, liegt Domino's Pizza mit 49,51 Prozent deutlich darüber. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Einstufung in dieser Kategorie führt. Jedoch wurden auch 9 Schlecht-Signale herausgefiltert, wodurch eine "Schlecht"-Empfehlung generiert wurde.

Von Analysten liegen in den letzten zwölf Monaten 12 Gut, 5 Neutral und 1 Schlecht Einschätzungen für die Domino's Pizza-Aktie vor, was im Schnitt einem "Gut"-Rating entspricht. Auch die durchschnittliche Empfehlung für die Aktie aus dem letzten Monat ist "Gut". Das durchschnittliche Kursziel auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 418,11 USD, was einer möglichen Kursreduktion um -5,76 Prozent entspricht und somit eine "Schlecht"-Empfehlung darstellt. Insgesamt erhält die Domino's Pizza-Aktie aus Analystensicht eine "Neutral"-Empfehlung.