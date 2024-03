Domino's Pizza Aktie: Bestätigung für den Knaller!

Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 24,88 liegt die Aktie von Domino's Pizza unter dem Branchendurchschnitt von 46 Prozent in der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit". Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus fundamentaler Sicht unterbewertet ist und somit eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien erhält.

In den letzten vier Wochen konnte eine positive Veränderung in der Stimmungslage der Aktie von Domino's Pizza in den sozialen Medien festgestellt werden. Daher wird die Aktie in Bezug auf Sentiment und Buzz mit einem "Gut" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz zeigt weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen, weshalb die Aktie insgesamt ein "Gut"-Rating erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Domino's Pizza-Aktie beträgt aktuell 39 für die letzten 7 Tage und 34,91 für die letzten 25 Handelstage. Diese Werte deuten darauf hin, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, weshalb ein "Neutral"-Rating vergeben wird.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich für die Domino's Pizza-Aktie ein Durchschnitt von 388,97 USD für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der letzte Schlusskurs lag bei 458,42 USD, was einem Unterschied von +17,85 Prozent entspricht und somit eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht erhält. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigen, dass die Aktie über dem gleitenden Durchschnitt liegt, weshalb auch in der einfachen Charttechnik eine "Gut"-Bewertung vergeben wird.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass die Aktie von Domino's Pizza aus fundamentaler und technischer Sicht positive Bewertungen erhält, während sie in Bezug auf das Sentiment und den RSI neutrale Bewertungen erhält.