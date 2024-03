Domino'S Pizza Enterprises tut es schon wieder?

Weitere Suchergebnisse zu "Domino's Pizza Australia":

Der Pizza-Lieferant Domino's Pizza hat kürzlich seine Dividendenrendite bekannt gegeben, die derzeit bei 3,2 % liegt. Im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 4,45 % im Bereich "Hotels, Restaurants und Freizeit" stellt dies eine Unterbewertung dar, was zu einer Einstufung als "Schlecht" in Bezug auf die ausgeschüttete Dividende führt.

Darüber hinaus weist die Aktie von Domino's Pizza ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 65,89 auf, was 94 Prozent höher ist als bei vergleichbaren Unternehmen in der Branche, die mit 33,96 bewertet werden. Dies deutet ebenfalls auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" aus fundamentaler Sicht.

In der technischen Analyse wird die Domino's Pizza auch als "Schlecht" eingestuft. Der gleitende Durchschnittskurs liegt bei 49,96 AUD, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 45,67 AUD liegt, was einer Abweichung von -8,59 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage liegt bei 48,08 AUD, was einer Abweichung von -5,01 Prozent entspricht. Insgesamt führt dies zu einer Bewertung als "Schlecht".

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird die Domino's Pizza mit einem RSI von 20,65 als "Gut" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 31,26 und wird daher als "Neutral" bewertet. Insgesamt ergibt sich damit eine Gesamtbewertung von "Gut" auf diesem Niveau.