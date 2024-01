Domino'S Pizza Enterprises Aktie: In selten guter Lage!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI basiert auf dem Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen und wird auf eine Skala von 0 bis 100 normiert. Für Domino's Pizza liegt der RSI bei 16,13, was einer Bewertung als "Gut" entspricht. Für einen Zeitraum von 25 Tagen (RSI25) beläuft sich der RSI auf 35,06, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Gut".

Das Sentiment und der Buzz im Internet können die Stimmung für Aktien beeinflussen. Bei Domino's Pizza wurde eine mittlere Diskussionsintensität gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war in diesem Zeitraum ebenfalls kaum verändert, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs von Domino's Pizza auf 50,63 AUD, während der aktuelle Kurs bei 58,94 AUD liegt. Dies führt zu einer Bewertung als "Gut". Der gleitende Durchschnittskurs für die vergangenen 50 Tage beträgt 53,55 AUD, was zu einer weiteren Bewertung als "Gut" führt. Somit ergibt sich eine Gesamtnote von "Gut".

In der fundamentalen Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ein wichtiger Indikator. Domino's Pizza hat ein KGV von 70,36, was deutlich über dem Branchendurchschnitt liegt und zu einer Überbewertung führt. Das Branchen-KGV liegt bei 38,49, was einen Abstand von 83 Prozent darstellt. Daher wird der Titel als "Schlecht"-Empfehlung eingestuft.