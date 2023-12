Domino'S Pizza Enterprises Aktie: Das muss man erstmal verdauen!

Die Domino's Pizza-Aktie weist derzeit eine Dividendenrendite von 2,43 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 4,63 %. Dies bedeutet, dass die ausgeschüttete Dividende als "Schlecht" eingestuft wird.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) ist die Domino's Pizza aktuell mit einem Wert von 21,09 überverkauft, was als "Gut" eingestuft wird. Wenn die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich für die Aktie ein Wert von 35, was als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich für die RSI die Einstufung "Gut".

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz zeigt sich, dass die Aktie nur wenig Aktivität aufgewiesen hat, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hinweist. Die Rate der Stimmungsänderung war eher schlecht, mit einer identifizierten negativen Änderung. Daher wird die Einstufung in diesem Punkt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf fundamentale Kennzahlen weist die Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 70,36 auf, was 83 Prozent höher ist als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit". Dies signalisiert eine Unterbewertung und führt zu einer Einstufung als "Schlecht" aus der Perspektive der fundamentalen Analyse.