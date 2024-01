Domino'S Pizza Enterprises Aktie: So dürfte es jetzt weitergehen!

Weitere Suchergebnisse zu "Domino's Pizza":

Die Analyse der Aktie von Domino's Pizza zeigt interessante Ausprägungen in Bezug auf Sentiment und Buzz im Internet. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine schlechte Einstufung.

In Bezug auf die Dividende weist Domino's Pizza eine Dividendenrendite von 2,43 Prozent auf, was 2,18 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. In der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" beträgt die durchschnittliche Dividendenrendite 4 Prozent. Aufgrund dieser Zahlen erhält die Aktie eine schlechte Bewertung als unrentables Investment.

Der Relative Strength Index (RSI) der Domino's Pizza führt zu einer neutralen Einstufung, sowohl auf 7-Tage-Basis als auch auf 25-Tage-Basis. Der RSI liegt bei 65,39 und der RSI25 bei 37,26, was zu einer Gesamtbewertung von neutral führt.

In Bezug auf die fundamentale Analyse gilt die Aktie von Domino's Pizza als überbewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt mit 70,36 insgesamt 82 Prozent höher als der Branchendurchschnitt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus fundamentaler Sicht die Einstufung "schlecht".