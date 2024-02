Dominion Energy im Check!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um zu bewerten, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Betrachten wir den RSI sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis für Dominion Energy. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 47,71 Punkte, was bedeutet, dass Dominion Energy momentan als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI von 63,05 zeigt an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Ein weiterer Aspekt ist das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie. Neben den Analysen aus Bankhäusern spielt auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet eine Rolle. Die Analyse ergab eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Anzahl der Beiträge oder Diskussionen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Allerdings zeigt die negative Änderung der Stimmungsrate in diesem Zeitraum ein "Schlecht"-Rating in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild der Aktie.

Im fundamentalen Bereich beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) aktuell 10,35, was 92 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Multi-Dienstprogramme) von 13 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält.

Schließlich betrachtet die Redaktion auch die Dividendenrendite. Mit 6,36 Prozent liegt diese 1,71 Prozent über dem Branchendurchschnitt. Dies führt zu der Einschätzung, dass die Aktie im Vergleich ein lukratives Investment ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält.