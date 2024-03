Dominion Energy Aktie: Das dürfte in den nächsten Tagen sehr spannend werden

Der Aktienkurs von Dominion Energy zeigt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Versorgungsunternehmen" eine Rendite von -20,14 Prozent, was mehr als 20 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Multi-Dienstprogramme" verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von -0,38 Prozent, wobei Dominion Energy mit 19,76 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 0 positive, 3 neutrale und 0 negative Einschätzungen abgegeben, was im Durchschnitt zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Für den letzten Monat liegen keine neuen Analystenupdates vor. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie basierend auf den Analystenmeinungen liegt bei 53,5 USD, was eine mögliche Steigerung um 12,37 Prozent vom letzten Schlusskurs (47,61 USD) bedeuten würde. Dies entspricht somit einer "Gut"-Empfehlung aus Analystensicht.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um festzustellen, ob sich die Aktie in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tages-Durchschnitt für Dominion Energy liegt derzeit bei 47,52 USD, was nahe dem letzten Schlusskurs (47,61 USD) liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 46,37 USD, auch hier liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Dominion Energy somit auf Basis der technischen Analyse ein "Neutral"-Rating.

Fundamental betrachtet wird Dominion Energy im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Multi-Dienstprogramme) als unterbewertet angesehen. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 10,35 liegt das Unternehmen 92 Prozent unter dem Branchen-KGV von 125,64. Auf grundlegender Basis erhält die Aktie somit eine "Gut"-Empfehlung.