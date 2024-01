Dominion Energy Aktie: Lieber erstmal abwarten!

Die technische Analyse der Dominion Energy-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie über die letzten 200 Handelstage bei 49,7 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 49,04 USD liegt nahe an diesem Wert (-1,33 Prozent), was zu einer neutralen Bewertung führt. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (46,01 USD), so liegt der letzte Schlusskurs darüber (+6,59 Prozent), was zu einer guten Bewertung führt.

Die Analysteneinschätzung ergibt aus den letzten zwölf Monaten 2 gute, 8 neutrale und keine schlechten Einschätzungen, was im Durchschnitt zu einer neutralen Bewertung führt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 59,56 USD, was eine empfehlenswerte Steigerung von 21,44 Prozent bedeutet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Dominion Energy-Aktie auf 7-Tage-Basis als überverkauft und somit als gut eingestuft wird. Auf 25-Tage-Basis hingegen wird sie als neutral bewertet.

Fundamental betrachtet weist die Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 10,35 auf, was 92 Prozent niedriger ist als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Multi-Dienstprogramme". Dies signalisiert eine Unterbewertung und führt zu einer guten Einstufung aus fundamentaler Sicht.