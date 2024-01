Dominion Energy Aktie: Es hat sich angekündigt und jetzt …

Dominion Energy schüttet eine Dividendenrendite von 6,36 % aus, was 1,8 Prozentpunkte über dem Branchendurchschnitt von 4,56 % liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut".

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt aktuell bei 10,35 und damit 92 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 130. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist, was zu einer Bewertung als "Gut" führt.

Die Stimmung und das Interesse der Marktteilnehmer an Dominion Energy haben sich in den letzten Wochen deutlich verschlechtert, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Bei der technischen Analyse wird deutlich, dass der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt bei 49,51 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 46,76 USD liegt, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt hingegen liegt bei 46,89 USD, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt.

Insgesamt wird Dominion Energy auf Basis der Dividendenrendite, des KGV, der Stimmung und der technischen Analyse mit einem "Gut-Schlecht-Neutral" Rating versehen.