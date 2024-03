Dominion Energy Aktie: Bitte unbedingt beachten

Dominion Energy hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -20,14 Prozent erzielt, was eine Underperformance von -19,37 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Multi-Dienstprogramme"-Branche bedeutet. Im Vergleich zum Durchschnitt des "Versorgungsunternehmen"-Sektors, der eine mittlere Rendite von -0,77 Prozent hatte, lag Dominion Energy um 19,37 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält das Unternehmen in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf Sentiment und Buzz gab es in den letzten Wochen eine deutliche negative Veränderung des Stimmungsbildes bei Dominion Energy. Dies wird durch die negative Auffälligkeiten in den sozialen Medien deutlich. Zudem wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert. Aufgrund dieser Faktoren erhält Dominion Energy in dieser Kategorie ebenfalls ein "Schlecht"-Rating.

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Dominion Energy-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 47,46 USD. Der letzte Schlusskurs von 48,32 USD weicht nur um +1,81 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen zeigt mit einem letzten Schlusskurs von 46,35 USD (+4,25 Prozent Abweichung) eine "Neutral"-Bewertung.

Im fundamentalen Bereich liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Dominion Energy mit einem Wert von 10,35 deutlich unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche von 125. Dieser verhältnismäßig niedrige Wert deutet darauf hin, dass die Aktie als "günstig" angesehen werden kann, was zu einer "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien führt.