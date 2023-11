Dominion Energy Aktie: Augen auf!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator der technischen Analyse, der es ermöglicht, festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dies geschieht durch die Beziehung der Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit. Bei der Betrachtung des RSI der letzten 7 Tage für die Dominion Energy-Aktie zeigt sich ein aktueller Wert von 51. Dies deutet darauf hin, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu ist der RSI der letzten 25 Handelstage weniger volatil und ergänzt die Analyse um eine längerfristige Perspektive. Hier zeigt sich, dass Dominion Energy überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs für Dominion Energy somit eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf die technische Analyse weist der aktuelle Kurs der Dominion Energy von 46,73 USD eine Entfernung von -7,94 Prozent vom GD200 (50,76 USD) auf, was aus charttechnischer Sicht ein "Schlecht"-Signal darstellt. Im Gegensatz dazu zeigt der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, einen Kurs von 43,8 USD, was zu einem "Gut"-Signal führt. Zusammenfassend wird der Kurs der Dominion Energy-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Anleger-Stimmung bezüglich Dominion Energy war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv, wie aus der Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen in sozialen Medien hervorgeht. In den letzten Tagen hingegen wurden überwiegend negative Themen rund um den Wert diskutiert. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung auf dieser Ebene, obwohl die Redaktion auch 7 Schlecht-Signale identifiziert hat, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt.

Im Branchenvergleich erzielte Dominion Energy in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -38,74 Prozent. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Multi-Dienstprogramme"-Branche, die im Durchschnitt um 47,88 Prozent gestiegen sind, zeigt sich eine Underperformance von -86,62 Prozent. Auch im Vergleich zum "Versorgungsunternehmen"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 47,88 Prozent im letzten Jahr verzeichnete, liegt Dominion Energy um 86,62 Prozent darunter. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.