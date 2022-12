Dominierender Marktführer zum Discountpreis!?

Weitere Suchergebnisse zu "Cisco Systems":

Wer würde nicht gerne in einen Marktführer zu einem attraktiven Preis investieren? Viele Fools wahrscheinlich gerne! Eine solche Aussage könnte auf den amerikanischen Netzwerkausrüster Cisco Systems (WKN: 878841) zutreffen. Die Aktie wird aktuell mit einem 17er-KGV gehandelt bei einer attraktiven Dividendenrendite von etwas über 3 %.

Ein Marktführer in Teilmärkten

Zugegeben, Cisco Systems ist nur in Teilbereichen des Netzwerkmarktes ein dominierender Player. Vor allem trifft dies auf Ethernet Switches und bei kombinierten Umsätzen von Service Providern und Unternehmensroutern zu. Darüber hinaus dominiert Cisco den WLAN-Markt.

Problematisch ist, dass diese Märkte gut gesättigt sind und so gut wie gar nicht mehr wachsen. Das macht sich auch am Gesamtumsatz des Unternehmens bemerkbar, der im vergangenen Jahr nur um 3,6 % zulegte. Und das war noch ein gutes Jahr.

Cisco Systems sieht jedoch Wachstumschancen und versucht seine Software, Abonnements und Sicherheitsprodukte stärker zu verkaufen. Im letzten Geschäftsjahr 2022 (Geschäftsjahresende zum Juli 2022) waren die Services mit 13,5 Mrd. US-Dollar jedoch leicht rückläufig. Gemessen am Gesamtumsatz von 51,6 Mrd. US-Dollar spielen sie bisher auch nur eine untergeordnete Rolle. Übernahmen könnten dies ändern. Der große Schlag lässt jedoch auf sich warten.

Versagen auf mehreren Ebenen

Peinlich war es aus meiner Sicht, dass sich Cisco Systems von einem Start-up wie Zoom den Markt für Online-Konferenzen abnehmen lies.

Das einzig Überzeugende aus Sicht des Aktienkurses sind derzeit die Aktienrückkäufe und stabilen Dividenden, wobei diese Summen doch eher in ein überzeugendes organisches Wachstum investiert werden sollten. Dann würde der Aktienkurs wahrscheinlich stärker anziehen. Eine Neubewertung der Aktie wäre realistisch. Davon kann man bisher aber nur träumen.

Dennoch hält sich die Kritik in Grenzen und es gibt auch Positives zu berichten: So verfügt Cisco Systems über eine hohe Profitabilität, die auf Ebene des Free Cashflows durchschlägt. Allein im letzten Geschäftsjahr wurde ein Free Cashflow von fast 12,8 Mrd. US-Dollar ausgewiesen. Zusätzlich befanden sich zum Ende des ersten Quartals 2023 fast 20 Mrd. US-Dollar an Cash und kurzfristigen Investments in der Bilanz des Netzwerkausrüsters.

Die letzten Quartalszahlen überzeugten

Die Zahlen des ersten Quartals 2023 sahen ebenfalls erfreulich aus. Der Umsatz konnte in den drei Monaten bis Ende Oktober 2022 um 6 % zulegen. Das operative Ergebnis blieb mit einem Zuwachs von 3 % zwar hinter dem Wachstum des Umsatzes zurück, dennoch waren Analysten und Anleger erfreut.

Dies könnte auch an der Umsatzprognose für das Gesamtjahr 2023 gelegen haben. Hier wird ein Umsatzwachstum zwischen 4,5 und 6,5 % erwartet. Das EPS soll einen Wert zwischen 3,51 und 3,58 US-Dollar erreichen.

Vor allem die nachlassenden Lieferkettenprobleme sorgen aktuell für eine verbesserte Stimmung. Demgegenüber ist der starke US-Dollar nach wie vor ein Belastungsfaktor.

Wie dem auch sei, mit Cisco Systems erwirbt man letztendlich einen führenden westlichen Netzwerkausrüster zu einem attraktiven Preis. Rückflüsse über Aktienrückkäufe und Dividenden sind zum Standard geworden.

Auch wenn das Wachstum aktuell nur moderat ist, so könnte dies genau eine Chance für Anleger darstellen, denn die Bewertung befindet sich ebenfalls nur auf einem moderaten Niveau.

Der Artikel Dominierender Marktführer zum Discountpreis!? ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Frank Seehawer besitzt Aktien von Cisco Systems. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Cisco Systems.

Motley Fool Deutschland 2022