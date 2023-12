Dome Gold Mines Aktie: Was bedeutet das für den Kurs?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dome Gold Mines wird anhand des kurzfristigen 7-Tage-RSI und des längerfristigen 25-Tage-RSI bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 50 Punkten, was auf ein neutrales Rating hinweist. Der RSI25 hingegen liegt bei 72,73, was bedeutet, dass Dome Gold Mines als überkauft eingestuft wird und somit ein schlechtes Rating erhält.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass Dome Gold Mines eine neutrale Einschätzung erhält, da die Diskussionsintensität durchschnittlich ist und die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen aufweist.

Bei der technischen Analyse ergibt sich eine schlechte Bewertung, da der letzte Schlusskurs deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage führt zu einem schlechten Rating, da auch hier der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Das Anleger-Sentiment zeigt hingegen eine positive Stimmung, da überwiegend positive Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht wurden und der Meinungsmarkt sich mit den positiven Themen rund um Dome Gold Mines beschäftigt hat. Insgesamt ergibt sich somit bei der Analyse der Anleger-Stimmung eine gute Bewertung für Dome Gold Mines.