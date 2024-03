Doman Building Materials Aktie: Unbekannte Hammer-Fakten!

Weitere Suchergebnisse zu "Swiss Re":

Die Doman Building Materials hat in den letzten Tagen eine positive Kursentwicklung verzeichnet. Der aktuelle Kurs von 8,47 CAD liegt 5,48 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50), was kurzfristig als "Gut" eingestuft wird. Über die letzten 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 sogar +15,08 Prozent, was zu einer insgesamt "Guten" Einschätzung aus charttechnischer Sicht führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt für die Aktie der Doman Building Materials eine neutrale Bewertung. Der RSI7 liegt bei 17,19, was als "Gut" gilt, während der RSI25 bei 36,95 eine "Neutrale" Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich eine "Gute" Bewertung auf der Ebene des RSI.

In den sozialen Medien gab es in letzter Zeit keine deutliche Veränderung in der Kommunikation über Doman Building Materials. Die Aktie erhält daher eine "Neutrale" Bewertung. Allerdings wurde vermehrt über das Unternehmen diskutiert, was auf eine steigende Aufmerksamkeit seitens der Anleger hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher als "Gut" bewertet.

Die Analysteneinschätzungen der letzten zwölf Monate ergeben 5 positive, 0 neutrale und 0 negative Bewertungen, was einem durchschnittlichen "Guten" Rating entspricht. Die jüngsten Analysen der letzten Monate führen ebenfalls zu einem "Guten" Gesamturteil. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 9,85 CAD, was einer Empfehlung zum Kauf entspricht. Insgesamt erhält die Doman Building Materials-Aktie somit eine "Gute" Empfehlung aus Analystensicht.