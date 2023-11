Orient Victory Travel Aktie: Gigantischer Hammer!

Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Für Orient Victory Smart Urban Services beträgt die aktuelle Dividendenrendite 0 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert (0) für diese Aktie liegt. Unsere Analysten bewerten die Dividendenpolitik daher als "Neutral".

Bei der technischen Analyse von Aktien wird auch das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitverlauf betrachtet und im Relative Strength-Index (RSI) für einen Zeitraum von 7 Tagen aufgezeichnet. Der aktuelle RSI-Wert für die Orient Victory Smart Urban Services liegt bei 28,57, was auf eine Überverkaufssituation hindeutet. Daher wird dieses Signal als "Gut" eingestuft. Bei Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 47, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher lautet die Einstufung auf dieser Basis "Neutral". Insgesamt ergibt sich für den RSI eine Einstufung als "Gut".

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt aktuell 10,84 und liegt damit 66 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Hotels, Restaurants und Freizeit) von 32. Aus diesem Grund wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält auf dieser Stufe eine "Gute" Bewertung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die Rendite von Orient Victory Smart Urban Services bei -36,36 Prozent, was mehr als 48 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die "Hotels, Restaurants und Freizeit"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite von 5,68 Prozent in den vergangenen 12 Monaten. Auch hier liegt Orient Victory Smart Urban Services mit 42,04 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.