Doman Building Materials Aktie: Bitte nicht vergessen!

Die Doman Building Materials-Aktie wird derzeit von Analysten mit "Gut" bewertet, basierend auf 5 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. In den vergangenen Studien des letzten Monats wurde die Aktie auch als "Gut" eingestuft. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zeigt ein Aufwärtspotenzial von 19,65 Prozent, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält die Doman Building Materials-Aktie also eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf Sentiment und Buzz konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden, weshalb die Aktie auf dieser Ebene mit "Neutral" bewertet wird. Auch die Kommunikationsfrequenz blieb unverändert.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage liegt bei 38 und führt zu einer "Neutral"-Bewertung, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Der RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 60,3 und führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Bewertung basierend auf dem RSI.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien und Diskussionsforen ist insgesamt besonders negativ. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt. Daher ergibt sich insgesamt eine Einschätzung der Anleger-Stimmung als "Schlecht".