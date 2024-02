Doma Holdings Aktie: Das hat Konsequenzen!

Die Doma-Aktie wird aktuell aus verschiedenen charttechnischen und marktpsychologischen Blickwinkeln betrachtet. In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der Schlusskurs der letzten 200 Handelstage im Vergleich zum aktuellen Kurs eine Abweichung von -29,14 Prozent aufweist. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage ergibt eine Abweichung von -10,05 Prozent, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Die Betrachtung des Sentiments und des Buzz zeigt, dass die Diskussionsintensität im Internet durchschnittlich ist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was wiederum zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Doma besonders positiv diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Das Stimmungsbarometer zeigte an drei Tagen grün, was bedeutet, dass negative Diskussionen nicht aufgezeichnet wurden. An insgesamt drei Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. In den vergangenen ein, zwei Tagen waren es überwiegend positive Themen, für die sich die Anleger interessierten, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Die Betrachtung des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Doma-Aktie aktuell mit einem Wert von 78,57 überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt sich jedoch ein Wert von 56, was darauf hindeutet, dass der Titel weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird und somit zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich für den RSI eine "Schlecht"-Einstufung.