Dolphin Entertainment im Check!

Die technische Analyse: Eine Betrachtung der charttechnischen Entwicklung einer Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts ermöglicht es, den aktuellen Trend des Wertpapiers zu bestimmen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Dolphin Entertainment-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen beträgt derzeit 1,84 USD. Dies liegt deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 1,71 USD (-7,07 Prozent). Auf dieser Basis wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (1,62 USD), so liegt der letzte Schlusskurs über diesem Wert (+5,56 Prozent). Somit ergibt sich eine "Gut"-Bewertung der Dolphin Entertainment-Aktie. Insgesamt wird die Aktie für die einfache Charttechnik mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Anleger: Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral gegenüber Dolphin Entertainment eingestellt waren. An 12 Tagen waren die Anleger eher neutral eingestellt, und in den letzten zwei Tagen drehte sich die Diskussion hauptsächlich um negative Themen. Es gab keine positiven Diskussionen. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils neutral. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Dolphin Entertainment daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion.

Relative Strength Index: Um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, kann der Relative Strength Index (RSI) herangezogen werden. Der 7-Tage-RSI der Dolphin Entertainment-Aktie liegt momentan bei 13,79 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält Dolphin Entertainment daher eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Sentiment und Buzz: In den letzten Wochen gab es keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Dolphin Entertainment in den sozialen Medien. Es gab weder eine Verschiebung hin zu übermäßig positiven noch zu negativen Diskussionen. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Dolphin Entertainment wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Neutral"-Rating.