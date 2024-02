Dolphin Entertainment Aktie: Das ist die Höhe!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien stand zuletzt die Aktie von Dolphin Entertainment im Fokus der Diskussionen, wobei überwiegend positive Meinungen veröffentlicht wurden. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen vor allem mit den positiven Themen rund um Dolphin Entertainment, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Dolphin Entertainment derzeit bei 1,78 USD liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 1,23 USD erreicht hat. Dies führt zu einer Distanz von -30,9 Prozent zum GD200 und einer Bewertung von "Schlecht". Der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt bei 1,55 USD, was einen Abstand von -20,65 Prozent bedeutet und ebenfalls zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Dolphin Entertainment liegt bei 65, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, weist mit 65,81 auf eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau hin. Somit ergibt sich eine Gesamteinschätzung von "Neutral" nach der technischen Analyse.

In den vergangenen zwölf Monaten wurden insgesamt 1 Analystenbewertungen für die Dolphin Entertainment-Aktie abgegeben, wovon 1 Bewertung als "Gut", 0 als "Neutral" und 0 als "Schlecht" eingestuft wurden. Dies führt zu einem Durchschnittsrating von "Gut" für das Wertpapier. Aus den abgegebenen Kurszielen ergibt sich ein Durchschnitt von 7 USD, was darauf hindeutet, dass die Aktie um 469,11 Prozent steigen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist somit "Gut".

Zusammenfassend erhält Dolphin Entertainment von den Analysten ein "Gut"-Rating, während die technische Analyse zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt. Die Anleger-Stimmung ergibt hingegen eine "Gut"-Bewertung, während die technischen Indikatoren auf eine "Neutral"-Einschätzung hindeuten.